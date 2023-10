Calcio: lotta scudetto, stop Inter fa avvicinare il Milan, in quota Juventus possibile outsider

Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott. – (Adnkronos) – Il pari subito in rimonta dall’Inter in casa contro il Bologna, seconda partita interna consecutiva senza vittoria, fa perdere per la prima volta in stagione la vetta ai nerazzurri ai danni del Milan, vincente in un finale rocambolesco in casa del Genoa. Nonostante lo stop, per la conquista dello scudetto, comanda sempre l’Inter, offerto a 2,10 sia dagli esperti di Planetwin365 che da quelli di William Hill, con il Milan però sempre più vicino a 3. La vittoria interna nel derby contro il Torino permette alla Juventus di diventare il terzo incomodo, a 5,50 mentre la pesante sconfitta subita dal Napoli al “Maradona” contro la Fiorentina fa salire in quota il bis dei campioni d’Italia in carica visto tra 6,50 e 9 volte la posta.