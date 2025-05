Calcio: Luca Carboni esulta per il Bologna, ‘grazieeeee ragazzi!’

15 Maggio 2025

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Grazieeeee ragazzi!”. Luca Carboni esulta così, sui social, per la vittoria storica del Bologna contro il Milan nella finale di Coppa Italia. Il cantante Bolognese, tifosissimo della squadra (chi non ricorda il celebre verso iniziale di ‘Silvia lo sai’: ‘la maglia del Bologna, sette giorni su sette’?), ieri era allo stadio come moltissimi dei suoi colleghi celebri, da Cremonini a Morandi, per assistere alla partita che ha visto trionfare i felsinei.

Carboni posta, nelle sue stories, anche uno scatto sugli spalti insieme a Laura Pausini, romagnola doc e tifosa anche lei del Bologna. Tra le storie del cantautore c’è anche un video sul volo del ritorno, insieme ai giocatori e all’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano che regge la Coppa.