Calcio: Luca Ferlaino, ‘suggerii a mio padre di ritirare la 10 di Maradona’

Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar. – (Adnkronos) – “Ricordo che eravamo in ritiro precampionato con la squadra, a Brusson, in Valle D’Aosta. Ero rimasto colpito dal gesto del Milan di ritirare la maglia di Baresi, e in una di quelle cene noiosissime con papà e Salvatore Bagni, lanciai quest’idea. Ritiriamo la 10 di Maradona. Mio padre si chiuse in un mutismo e non disse niente. E il giorno dopo disse: ‘Facciamolo!'”. Così Luca Ferlaino, figlio dell’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, parlando nel corso di una intervista rilasciata a La7 in merito alla questione relativa alla maglia numero 10 di Maradona, in questi giorni accostata al giocatore e attaccante Khvicha Kvaratskhelia. “La 10 a Kvaratskhelia? È un giocatore fortissimo di cui sono innamorato. Ma la storia – ha continuato Ferlaino – va rispettata. Maradona è la storia del Napoli, secondo me deve rimanere un simbolo”.