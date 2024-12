Calcio: Lucci arrestato per tentato omicidio Anghinelli, gip ‘elevatissima pericolosità’

2 Dicembre 2024

Milano, 2 dic. (Adnkronos) – Luca Lucci, capo ultrà rossonero della Curva Sud, è destinatario di una nuova misura cautelare per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, contro cui furono sparati quattro colpi di pistola in via Cadore, in zona Porta Romana a Milano, il 12 aprile del 2019. Lo scorso 17 ottobre – dopo cinque anni di indagini – fu arrestato il suo uomo di fiducia Daniele Cataldo, e ora per Lucci, già in carcere dal 30 settembre nell’inchiesta ‘Doppia curva’, c’è una nuova tegola. Il capo ultrà sarebbe tra gli organizzatori della spedizione legata allo scontro per il controllo della curva Sud.

Per il gip di Milano Domenico Santoro, la figura di Lucci mostra una “elevatissima pericolosità” derivante dai “contatti tra esponenti della Curva Sud e ambienti della criminalità organizzata calabrese, che rivelano un progressivo avvicinamento tra delinquenza da stadio e ‘ndrangheta, che lascia pensare a sviluppi preoccupanti e che ribadisce, qualora occorra, l’estrema pericolosità del sodalizio criminoso capeggiato da Lucci, in grado di avvalersi di legami di cosi rilevante spessore” già emersi a partire dal 2018.

Inoltre, il giudice ribadisce “come sia evidente la sussistenza di un gravissimo rischio di reiterazione” di episodi violenti come quello contro Anghinelli, dato che l’uso di armi e violenza, è l’essenza della “capacità intimidatoria interna ed esterna dell’associazione capeggiata da Lucci”.