Calcio: Luis Enrique, ‘addio Neymar fa contenti tutti’

Agosto 18, 2023

Parigi, 18 ago. – (Adnkronos) – “Penso che sia una decisione che faccia contenti tutti. Vorrei ringraziarlo per il comportamento che ha avuto sin da quando sono arrivato. È un giocatore di classe mondiale e gli auguro il meglio per il prosieguo di carriera”. Così l’allenatore del Paris Saint Germain Luis Enrique, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Tolosa, in merito all’addio di Neymar, passato da pochi giorni all’Al-Ahli. Tra le novità c’è il ritorno di Kylian Mbappé in gruppo. Domani sarà presente anche il nuovo numero 10, Ousmane Dembélé: “Kylian è in forma, ha tanta voglia e ha lo spirito giusto. Sono felicissimo di avere un giocatore di classe mondiale come lui. Dembélé? È pronto a giocare dal primo minuto”. Il tecnico asturiano manda anche un messaggio al connazionale Sergio Rico, oggi dimesso dall’ospedale a tre mesi dal terribile incidente che ha messo a rischio la sua vita: “Gli auguro la migliore guarigione e voglio che sappia che tutti supportiamo sia lui che la famiglia”.