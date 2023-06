Calcio: Lukaku capitano, Courtois lascia il ritiro del Belgio

Giugno 19, 2023

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – Caso Courtois per il Belgio: l’estremo difensore del Real Madrid ha lasciato il ritiro della Nazionale prima della partita contro l’Estonia per le qualificazioni europee. La Federazione belga non ha dato motivazioni ufficiali, ma secondo i media questa diserzione sarebbe stata causata dal non aver ricevuto la fascia da capitano nella sfida contro l’Austria. In assenza di Kevin De Bruyne, infortunato, come capitano è stato scelto Lukaku. Come riporta il quotidiano Het Niewsblad, il portiere, che ha collezionato 102 presenza con la maglia del Belgio, non si è presentato nell’albergo dove soggiornava la squadra perchè troppo deluso per la decisione presa. Tra l’altro, questa scelta arriva dopo che il Ct Tedesco aveva annunciato che, nella sfida all’Estonia, sarebbe stato proprio Tibaut Courtois il capitano. Vista la sua assenza, in porta verrà schierato Matz Sels.