Calcio: lunedì 11 assemblea Lega Serie A, in agenda i diritti tv

Settembre 4, 2023

Milano, 4 set. – (Adnkronos) – L’assemblea della Lega Serie A è stata convocata per lunedì 11 settembre 2023 presso la sede in via Rosellini, a Milano, alle ore 10 in prima convocazione e alle 12 in seconda convocazione. Tra i punti all’ordine del giorno, i diritti audiovisivi: pacchetto Digital Basic stagione sportiva 2023/2024; campionato 2021-24: esame proposte di revisioni contrattuali; licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali). All’ordine del giorno anche i diritti audiovisivi internazionali 2024-25 e seguenti, paracadute e cerimoniale Serie A Tim e Coppa Italia Frecciarossa.