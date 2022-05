Calcio: maglia Maradona della ‘Mano de Dios’ venduta per 8,8 mln

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – Aggiudicata per 8,8 milioni di euro la maglia numero 10 dell’Argentina indossata da Diego Armando Maradona il 22 giugno 1986. Non un giorno qualsiasi, ma quello nel quale il Pibe de Oro firmò una doppietta contro l’Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali messicani. Due reti entrate nella storia del calcio: il gol del secolo e quello segnato dalla celeberrima “mano de Dios”. Al termine della gara, Maradona aveva scambiato la divisa con il centrocampista inglese Steve Hodge, che di recente l’ha messa all’asta. Battuta da Sotheby’s, è stata aggiudicata oggi pomeriggio per 9,3 milioni di dollari sterline. Al cambio, appunto, circa 8,8 milioni di euro.