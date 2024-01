Calcio: Maignan, ‘io il miglior portiere al mondo? Non dico di no’

Gennaio 9, 2024

Milano, 9 gen. – (Adnkronos) – “Se sono il portiere più forte al mondo? Non ti dirò di no. Ci sono un sacco di portieri molto forti in circolazione, per questo continuo a lavorare sodo. Io comunque guardo solo me stesso: conosco le mie potenzialità, il meglio che posso dare. Credo in me stesso, ho lavorato duramente per essere dove sono”: Così il portiere del Milan Mike Maignan in un’intervista a GQ Italia.

“Al Milan vorrei vincere il maggior numero possibile di titoli -aggiunge il 28enne francese-. Qui ho trovato dei compagni di squadra e dei supporter incredibili. Una famiglia. Quando abbiamo girato con il bus per la città per la vittoria dello scudetto ho vissuto un momento unico. Ho molti sogni che vorrei realizzare, ma soprattutto vorrei raggiungere il massimo livello nel calcio, superare i miei limiti e lasciare un segno nella storia”. Infine Maignan svela le cinque parole che sono scritte sui suoi guanti: “Fede, disciplina, lavoro, pazienza e umiltà”.