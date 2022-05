Calcio: Maignan, ‘mai voluto far dimenticare Donnarumma, al Milan mi sento a casa’

Maggio 31, 2022

"Non ho mai sentito alcun tipo di stress al riguardo, perché non è mai stato un mio obiettivo prendere il posto di Gigio Donnarumma, oppure di farlo dimenticare". Lo dice il portiere del Milan Mike Maignan in un'intervista con la 'Gazzetta dello Sport'. "Sono venuto al Milan per scelta professionale, per lavorare e giocare il mio calcio -aggiunge il 26enne francese-. Poi, quando lavori bene, raccogli i frutti. Certo, sapevo che magari non mi avrebbero fischiato, ma al Milan mi sono subito sentito a casa, e l'affetto dei tifosi è straordinario".