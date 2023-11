Calcio: Malagò, ‘abbiamo deficit infrastrutture, commissario ha senso se ha poteri’

Novembre 21, 2023

Roma, 21 nov. – (Adnkronos) – “Noi abbiamo il deficit delle infrastrutture. Perché abbiamo dovuto agganciarci alla Turchia, e meno male che ci siamo agganciati alla Turchia, per gli Europei 2032? Perché ci sono pochi stadi pronti. L’Olimpico, San Siro che va sistemato, e lo Juventus Stadium”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al Social Football Summit, in corso allo stadio Olimpico di Roma. “Commissario ad hoc per stadi? È un’idea che ha avuto il ministro Abodi, non mi sento di dire che sia sbagliata -aggiunge Malagò-. Se il commissario ha un certo tipo di poteri ha senso, altrimenti diventa complicato. Mi sembra sia importante anche il ruolo della federazione, un player essenziale per snellire procedure amministrative e tecniche”.