Calcio: Malagò, ‘scudetto? Per il 90% degli italiani vince l’Inter’

Settembre 25, 2023

Roma, 25 set. – (Adnkronos) – “Chi vince lo scudetto? Oggi il 90% degli italiani dice l’Inter, poi vediamo cosa succederà”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della diretta Instagram con Sport Mediaset. Il numero uno del Coni sottolinea poi come lo sport sia “qualcosa di molto più importante rispetto a prima e lo dimostra l’inserimento nella Costituzione. Sembra la cosa più ovvia del mondo, ma in realtà i nostri padri costituenti presi da temi prioritari si erano dimenticati dello sport dopo la seconda guerra mondiale”.

Malagò parla poi del rapporto con gli atleti: “Penso mi venga riconosciuto di aver messo l’atleta al centro di tutto. Senza l’atleta non esisterebbe il dirigente sportivo, ma al tempo stesso un buon dirigente lo è in relazione a quello che riesce a fare con l’atleta. Per questo è anche vero che l’atleta senza dirigente non potrebbe fare questo mestiere”. Il presidente del Comitato olimpico italiano chiude sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “Tra Covid, guerra e altri fattori va recuperato il tempo perduto ma ora la prua della barca è nella giusta direzione”.