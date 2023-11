Calcio: Maldini e Villa a Jeddah in vista del Mondiale per club al via il 12 dicembre

Novembre 29, 2023

Jeddah, 29 nov. – (Adnkronos) – I vincitori della Coppa del mondo per club Fifa e icone del calcio David Villa e Paolo Maldini sono atterrati ieri a Jeddah nell’ambito di una visita al Regno d’Arabia Saudita in vista della Coppa del mondo per club Arabia Saudita 2023, che si svolgerà a Jeddah dal 12 al 22 dicembre. La coppia – entrambe leggende della Fifa, vincitori della Coppa del mondo per club rispettivamente con Barcellona e Milan -, ha interagito con tifosi di calcio, giovani e meno giovani, mentre trascorrevano il pomeriggio al roadshow ufficiale pre-torneo della Coppa del mondo per club Arabia Saudita 2023 alla Jeddah Corniche.

Le megastar del calcio hanno trascorso il tempo condividendo i ricordi del torneo, ricordando le proprie esperienze come campioni del passato e condividendo le loro aspettative per la competizione di quest’anno, che si svolgerà a Jeddah dal 12 al 22 dicembre. Il Roadshow, che si svolgerà sulla Corniche di Jeddah per la sua seconda fase, dopo tre settimane ad Al Balad, mira ad aumentare il coinvolgimento dei fan in vista del torneo attraverso spettacoli tra cui la vetrina dei trofei e varie attività di intrattenimento che consentono ai fan di vivere esperienze piacevoli e di partecipare all’atmosfera celebrativa di Jeddah mentre si prepara a ospitare questo evento globale.

“È fantastico vedere come si stanno preparando le cose per il torneo. Ho potuto sperimentare in prima persona la passione e l’entusiasmo dei tifosi qui in Arabia Saudita e sono sicuro che la Coppa del Mondo per club Fifa sarà fantastica per i tifosi”, ha commentato Maldini. “È incredibile essere a Jeddah per promuovere la Coppa del Mondo per club Fifa. È una competizione straordinaria e sono sicuro che l’Arabia Saudita sarà all’altezza del compito e vedremo tanti tifosi appassionati riempire gli stadi”, ha aggiunto Villa.