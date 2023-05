Calcio: Maldini, ‘Leao talento unico, al Milan gli abbiamo cambiato la mentalità’

Maggio 22, 2023

Milano, 22 mag. – (Adnkronos) – “Leao è un talento pazzesco, qualcosa di unico. Un giocatore così talentuoso però deve lavorare anche più degli altri per sfruttare il proprio dono”. Parola di Paolo Maldini, bandiera del Milan e attuale direttore dell’area tecnica rossonera, che ha toccato diversi temi nel corso della chiacchierata al podcast ‘Muschio Selvaggio’. Non poteva mancare l’attualità nell’intervista con Fedez dove, tra confidenze e aneddoti, si è parlato anche dell’attaccante portoghese mai così vicino a firmare il rinnovo col Diavolo. Arrivato in rossonero nell’estate 2019, Rafael Leao ha alzato gradualmente il proprio rendimento fino a diventare un big del calcio internazionale. “Sono un esteta del calcio grazie a mio papà e Leao è bello da vedere – ha detto Maldini -. Quando è arrivato faceva panchina al Lille e gli ho detto che giocava per il suo Instagram, perché metteva video bellissimi con dribbling e giocate. Però poi faceva due gol in stagione… Lo abbiamo aiutato a cambiare mentalità”.