Febbraio 10, 2023

Milano, 10 feb. – (Adnkronos) – “Sul rinnovo ci lavoriamo. Siamo al punto di prima, questo non è il momento migliore di pensare alla firma”. Lo dice il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini in merito al rinnovo di Rafael Leao. “Non c’è in previsione nessun incontro anche se poi con il telefono ci si può vedere con i vari agenti”, aggiunge Maldini a pochi minuti dall’inizio del match con il Torino ai microfoni di Dazn.