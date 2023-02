Calcio: Maldini, ‘Pioli non è in discussione, lo siamo tutti’

Febbraio 10, 2023

Milano, 10 feb. – (Adnkronos) – “Siamo in discussione tutti, sempre. Fa parte della vita di chi fa questo lavoro. Non è in discussione Pioli, il cambio di modulo arriva per ritrovare la solidità che si è persa”. Lo dice il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini in merito al delicato momento della squadra rossonera. “Non dobbiamo dimenticarci che fino alla partita con la Salernitana eravamo in linea con i punti dello scorso anno, l’unica differenza era il Napoli e poi ci siamo qualificati agli ottavi di Champions League”, aggiunge Maldini ai microfoni di Dazn prima del match con il Torino. Infine la leggenda rossonera parla del rientro di Mike Maignan. “Il rientro in squadra è programmato nei prossimi dieci giorni. Avendo avuto due ricadute deve stare molto attento. E’ una situazione delicata, siamo passati per una possibilità di intervento durante questi mesi ed è stata evitata”.