Novembre 17, 2022

Dubai, 17 nov. – (Adnkronos) – “C’era la volontà di chiudere prima del Mondiale ma non è stato possibile”. Lo dice il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini in merito al rinnovo di contratto di Rafa Leao. “E’ un discorso che portiamo avanti da mesi, se non anni, e quando sarà il momento di prendere una decisione la prenderemo”, aggiunge Maldini a margine dei Globe Soccer Awards di Dubai dove è stato premiato insieme al ds Frederic Massara.