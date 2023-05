Maggio 22, 2023

Milano, 22 mag. – (Adnkronos) – San Siro? “Se vogliamo vivere di ricordi restiamo dove siamo, ma la storia la fanno i giocatori. Non è più l’impianto di 80 anni fa. Possiamo andare avanti a vivere di ricordi? Oppure costruiamo uno stadio moderno per aumentare i ricavi? La città di Milano questa cosa l’ha capita, mi dà fastidio non cogliere questa occasione”. Così il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini nel corso del suo intervento al podcast ‘muschio selvaggio’.