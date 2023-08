Calcio: mamma Rubiales accusa un malore e sospende sciopero della fame

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. – (Adnkronos) – Angeles Bejar, la madre di Luis Rubiales che aveva cominciato uno sciopero della fame lunedì scorso per protestare contro le accuse ricevute dal figlio dopo il bacio non consensuale a Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione della Coppa del Mondo femminile, è stata ricoverata in ospedale dopo aver accusato un malore. Lo ha confermato ai media il parroco della chiesa dentro la quale la donna aveva cominciato la sua protesta, nel centro di Motril. “A causa del caldo e tutto il resto aveva i piedi gonfi ed era stanca. Era anche nervosa”, ha detto il sacerdote, che ha confermato anche che è stato lo stesso Luis Rubiales a convincere sua madre a sospendere lo sciopero della fame.