Calcio: Manchester City, Cancelo salva bimbo autistico durante la festa per la Premier

Giugno 6, 2022

Manchester, 6 giu. – (Adnkronos) – Il terzino del Manchester City ha salvato un bimbo autistico durante i festeggiamenti dei Citizens per la conquista della Premier League al fischio finale del match con l’Aston Villa. I tifosi del City, infatti, dopo aver vinto ufficialmente il campionato hanno invaso il terreno di gioco dell’Ethiad per festeggiare. Proprio in quel momento Cancelo si è reso conto che un bambino, senza il suo intervento, sarebbe potuto finire a terra e avrebbe rischiato di essere calpestato dai tifosi. Il terzino portoghese non ci ha pensato due volte ed è intervenuto per proteggere il bambino, scongiurando così il peggio.

A raccontare il gesto dell’esterno portoghese è stata Lauren Hoyle, madre del bimbo di nome Ollie. Il piccolo di 10 anni soffre di autismo e disprassia e non appena ha sentito il fischio finale ha iniziato a correre: “Non è consapevole dei pericoli che può correre, era eccitato ed è decollato verso il campo – spiega la madre a MEN Sport. Va spesso allo stadio con suo padre, io guardavo la partita in televisione e ho visto Lee correre nel campo ma non Ollie. Ero nel panico e ho cercato subito di chiamare il padre”.

Poi l’intervento di Cancelo: “Lo ha preso e tirato indietro, abbracciandolo con entrambe le braccia come se fosse un orso. Gli ha dato un bacio sulla parte superiore della testa e cercava di spingere le persone indietro. Mio figlio era terrorizzato. Se non fosse stato per Cancelo, che ha dato il tempo al papà di ritrovare Ollie, sarebbe potuta essere un’altra storia. Non credo ci siano parole per ringraziarlo: era il secondo giocatore preferito di mio figlio prima che accadesse il tutto, ora sarà sicuramente al primo posto”.