Calcio: Manchester United, Greenwood scagionato, cadute le accuse di stupro

Febbraio 2, 2023

Manchester, 2 feb. -(Adnkronos) – Mason Greenwood, 21enne attaccante del Manchester United, è stato scagionato da tutte le accuse a suo carico che prevedevano tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo di controllo. Una vicenda che riporta a gennaio 2022, quando aveva disputato la sua ultima partita coi Red Devils (22 gennaio in Premier League) e che soprattutto lo aveva visto denunciato dall’ex fidanzata Harriet Robson. Greenwood era stato inizialmente arrestato e poi rilasciato su cauzione. Era seguito un altro arresto nei suoi confronti per aver violato i termini della libertà vigilata. Per quanto riguardo il calcio, invece, l’attaccante classe 2001 era stato sospeso a tempo indeterminato dal club. Greenwood si era sempre dichiarato innocente ed era in attesa di giudizio: il processo era fissato il prossimo 27 novembre, ma la polizia di Manchester ha confermato che al termine di una lunga indagine sono cadute tutte le accuse.

Lo ha confermato Michaela Kerr, sovrintendente capo della protezione pubblica della polizia di Greater Manchester: “Data la significativa copertura mediatica di questo caso, è giusto che condividiamo la notizia che l’uomo di 21 anni, che era stato arrestato e incriminato in relazione a un’indagine aperta nel gennaio 2022, non deve più affrontare procedimenti penali in relazione a questo. Il team investigativo è rimasto in contatto regolare con il team legale, fornendo eventuali aggiornamenti degni di nota, e quindi comprende la logica dell’interruzione del procedimento in questa fase e che questa decisione non è stata presa alla leggera. Nonostante l’interesse dei media e del pubblico in questo caso, abbiamo deciso di non commentarlo in ulteriori dettagli”. Così il Crown Prosecution Service, istituzione statale che opera da pubblico ministero: “Non c’era più una prospettiva realistica di condanna. In queste circostanze abbiamo il dovere di fermare il caso: abbiamo spiegato la nostra decisione a tutte le parti”.

Il Manchester con una nota ha commentato così la vicenda. “Il Manchester United prende atto della decisione del Crown Prosecution Service secondo cui tutte le accuse contro Mason Greenwood sono state ritirate. Il club ora condurrà il proprio processo prima di determinare i passaggi successivi. Non faremo ulteriori commenti fino a quando tale processo non sarà completato”. Da gennaio 2022 il club aveva sospeso il giocatore dagli allenamenti e dalle partite.