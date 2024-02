Calcio: Manchester Utd, Sir Jim Ratcliffe ottiene approvazione Premier per acquistare quota

Febbraio 13, 2024

Londra, (Adnkronos) – L’acquisto da parte di Sir Jim Ratcliffe di una quota del 25% del Manchester United ha ottenuto l’approvazione della Premier League. La conferma che la lega aveva dato il suo sostegno all’accordo è stata contenuta in un aggiornamento alla Securities and Exchange Commission (SEC). Il club è ancora in attesa dell’approvazione della Federcalcio. Il periodo in cui i possessori di azioni di Classe A possono offrirle per la vendita è stato esteso dal 14 febbraio fino alle 23:59 del 16 febbraio. Finora è stato offerto il 36,7% delle azioni di Classe A, già sufficienti per completare l’acquisizione del 25%. L’offerta di Ratcliffe è limitata al 25%, quindi anche se sono disponibili più azioni, quella sarà la massima quota che verrà acquistata.

Resta inteso che l’approvazione della Premier League è subordinata al completamento dell’accordo, e quindi la lega non confermerà di aver dato l’approvazione fino a quando ciò non accadrà. Tuttavia, fonti del club affermano che il processo si sta avviando positivamente verso il completamento. Alla vigilia di Natale è stato annunciato che il presidente dell’Ineos aveva accettato di acquistare una partecipazione del 25% nei Red Devils in un accordo che prevedeva l’investimento di ulteriori 300 milioni di dollari nelle loro infrastrutture. Oltre ad acquistare azioni di Classe B detenute dalla famiglia Glazer, l’annuncio confermava che Ratcliffe si sarebbe offerto di acquisire fino al 25% di tutte le azioni di Classe A al prezzo di 33 dollari per azione.

Ratcliffe ha condotto una serie di incontri con lo staff e i soci del club negli ultimi giorni. Ha incontrato i leader del Manchester United Supporters’ Trust e ha parlato con i leader locali, tra cui alti rappresentanti del Trafford Council e il sindaco della Grande Manchester Andy Burnham. Era anche tra i presenti al memoriale del disastro aereo di Monaco la scorsa settimana. Secondo quanto riferito, Ratcliffe sta già pianificando di guidare una revisione della squadra dello United, iniziando con quattro nuovi giocatori per aiutare il tentativo di Erik ten Hag di garantire la qualificazione alla Champions League.​