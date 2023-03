Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – “Gli ho detto anche io, quando ha chiesto il mio parere, di andare al Galatasaray, spero che giochi perché per noi è importante. Andare in Turchia era l’unica possibilità”. Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini, in un’intervista al ‘Messaggero’ in merito alla decisione di Nicolò Zaniolo di lasciare la Roma per andare al Galatasaray nell’ultima sessione di mercato.