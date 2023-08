Calcio: Mancini ad un passo dalla panchina dell’Arabia, con lui tutti i suoi collaboratori

Agosto 25, 2023

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – Roberto Mancini è a un passo dal diventare commissario tecnico dell’Arabia Saudita a pochi giorni dalle sue discusse dimissioni, del 13 agosto, da ct azzurro. Manca ancora l’ufficialità che arriverà, secondo la stampa araba, nei prossimi giorni. Sarà il tecnico jesino a sedere in panchina per le due amichevoli che si giocheranno a Newcastle contro Costarica e Corea del Sud. A convincere Roberto Mancini uno stipendio faraonico da 30 milioni a stagione, per tre anni, fino al mondiale del 2026. Con lui tutto il suo gruppo storico di collaboratori: Evani, Salsano e Lombardo nello staff tecnico, Gagliardi come tattico, Battara come preparatore dei portieri, Scanavino e Donatelli come preparatori atletici, Nuciari e Sandreani come osservatori e Agostino come massaggiatore. Ancora in dubbio la posizione di Gabriele Oriali per il ruolo di team manager.