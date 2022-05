Calcio: Mancini, ‘contava solo vincere e dopo 31 anni Roma ha vinto’

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Oggi la partita era questa, non abbiamo giocato alla grande, ma siamo andati in vantaggio e siamo molto bravi poi a difendere. Quando ci sono queste partite devi difendere fino all’ultimo, contava solo vincere e dopo 31 anni Roma ha vinto”. Lo ha detto il difensore della Roma Gianluca Mancini a Sky dopo il successo dei giallorossi in Conference League. “Nel primo tempo poche occasioni loro, nel secondo pressavano, dicevo di tenere duro, che sarebbero calati anche loro e abbiamo rischiato di andare sul 2-0. E’ una emozione fantastica, dopo 31 anni vincere un trofeo europeo come la Conference che si è dimostrata molto difficile”, ha aggiunto Mancini.