Marzo 20, 2023

Firenze, 20 mar. – (Adnkronos) – “Prima Pafundi, poi tutto il resto: questa è la mia idea quando scrivo la lista. Ha qualità incredibili, è un ragazzo che ha compiuto adesso 17 anni e la speranza è che possa giocare in Serie A e poi essere un calciatore della Nazionale per i prossimi 20 anni. Crediamo molto in lui”. Così il ct dell’Italia Roberto Mancini, in conferenza stampa dal raduno azzurro a Coverciano, in merito alla convocazione dell’attaccante dell’Udinese Simone Pafundi.