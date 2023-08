Calcio: Mancini, ‘ho iniziato a parlare con la federazione saudita a metà agosto’

Agosto 28, 2023

Riad, 28 ago. – (Adnkronos) – “Ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto”. Lo dice Roberto Mancini nella conferenza stampa di presentazione da ct dell’Arabia Saudita, confermando di aver iniziato i colloqui con la federazione saudita solo dopo le dimissioni da ct azzurro, arrivate il 13 agosto. “Alcuni dei miei assistenti non sapevano di questa situazione e in questo momento devono risolvere la loro posizione con l’Italia. Per il momento con alcuni siamo qui, poi gli altri ci raggiungeranno. Abbiamo tempo sufficiente per fare tutto. Siamo sicuri che se lavoriamo bene e duramente possiamo ottenere risultati”.