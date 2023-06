Calcio: Mancini, ‘in Nations League abbiamo fatto bene ma i nostri ragazzi devono giocare di più’

Giugno 26, 2023

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – “In Nations League abbiamo fatto bene, peccato non essere riusciti a vincere. Questi ragazzi però hanno bisogno di giocare di più”. Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, a Tg1 Mattina Estate, su RaiUno. “I Mondiali sono stati una grande delusione, anche ingiusta, ma il calcio è questo e bisogna ripartire -sottolinea Mancini-. Abbiamo inserito tanti ragazzi giovani, che purtroppo non hanno molta esperienza internazionale e questo fa la differenza. Per questo abbiamo bisogno ancora di qualche giocatore esperto che li aiuti a crescere”. Mancini ribadisce che la decisione di non utilizzare il Var fino ai quarti degli Europei under 21 “è stato un grande errore” che ha penalizzato gli azzurrini nel match di apertura con la Francia, l’ex allenatore di Lazio, Inter e Manchester City afferma che “gli arbitri ormai aspettano a prendere una decisione per il controllo del Var. Secondo me va migliorato perché in certe occasioni si perde l’emozione di una volta per un gol”. Il ct azzurro, infine, ricorda l’amico ed ex compagno di squadra nella Sampdoria e in Nazionale Gianluca Vialli: “Sembra essere sempre con noi. Non è una cosa semplice, abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e viverlo. Una persona straordinaria per quello che ha fatto e per quello che era. Quando passi insieme tanto tempo conosci tutto l’uno dell’altro, è stato un grande dono”.