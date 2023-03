Calcio: Mancini, ‘Inghilterra piena di giocatori di talento e con più scelta ma vogliamo fare bene’

Marzo 20, 2023

Firenze, 20 mar. – (Adnkronos) – “Ormai è diventato un classico Italia-Inghilterra, un po’ come Italia-Germania. Loro credo siano da diverso tempo una grande nazionale, piena di giocatori di talento, di forza e di tecnica. Sarà una gara dura come lo sono state tutte le altre. Loro hanno più scelta di noi per tanti motivi, ma a Napoli vogliamo disputare una bella partita, giocare bene e iniziare bene queste qualificazioni. Però loro sono forti”. Così il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa dal ritiro della nazionale italiana a Coverciano a tre giorni dal match contro l’Inghilterra, primo impegno nelle qualificazioni a Euro 2024.