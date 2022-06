Giugno 13, 2022

Moenchengladbach, 13 giu. -(Adnkronos) – “Dipenderà come starà, in questi anni ci ha dato tanto, è un grande giocatore, vedremo quello che succede nel campionato americano”. Lo dice il ct della Nazionale Roberto Mancini in merito al futuro in maglia azzurra di Lorenzo Insigne, dopo il suo passaggio dal Napoli al Toronto.