Calcio: Mancini lascia l’Italia, per bookie Conte avanti su Spalletti per sostituirlo

Agosto 13, 2023

Roma, 13 ago. – (Adnkronos) – Roberto Mancini si è improvvisamente dimesso dal ruolo di ct della Nazionale Italiana, lasciando un vuoto che la selezione azzurra dovrà colmare al più presto se vuole arrivare pronta agli Europei della prossima estate. Diversi i nomi dei candidati a sostituirlo, tra cui anche una vecchia conoscenza degli azzurri: secondo i betting analyst di Snai, infatti, Antonio Conte è il principale indiziato a sedere sulla panchina dell’Italia per il dopo-Mancini, offerto a 1,50. Segue Luciano Spalletti, reduce dall’annata da sogno culminata con lo scudetto del Napoli, per cui la prima esperienza come ct di una nazionale vale 2,50 la posta. Attenzione, però, riporta Agipronews ai nomi di due campioni del mondo come Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi: per entrambi, l’approdo sulla panchina azzurra si gioca a 5. In corsa anche Gennaro Gattuso, proposto a 15, mentre Filippo Inzaghi e Julian Nagelsmann sono visti a 25.