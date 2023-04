Aprile 3, 2023

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Se mi piace il mondiale allargato? No, si aumentano tante partite. Secondo me, bisogna cercare di diminuirle per dare la possibilità ai giocatori di respirare ogni tanto, arrivano ad un momento della stagione che sono troppo stanchi, hanno bisogno di rifiatare”. Così Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, sul Mondiale allargato a margine dell’evento con il quale Figc e Tim hanno rinnovato la propria partnership.