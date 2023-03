Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Per la mancata convocazione in Nazionale di Zaniolo e Zaccagni “ci sono motivazioni, tutti parlano senza sapere nulla”. Lo dice ai microfoni di Sky Sport il ct, Roberto Mancini. “La porta è aperta a tutti, sono stati chiamati giocatori che mancavano da tempo, ma chi non è stato chiamato è per motivazioni più che valide”.