Marzo 1, 2023

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo ritrovato l’entusiasmo. Il nostro obiettivo non è solo quello di vincere la Nations League a giugno, ma fare il massimo in tutte le competizioni. Vogliamo riportare il mondiale in Italia”. Lo ha detto Roberto Mancini, ct della nazionale italiana, a margine della presentazione della partnership tra Telepass e Figc.