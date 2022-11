Calcio: Mancini, ‘peccato aver chiuso con ko, 3-4-3 non è andato benissimo’

Novembre 20, 2022

Vienna, 20 nov. (Adnkronos) – “Nel primo tempo abbiamo avuto la prima palla gol e dobbiamo fare gol. Poi sicuramente ci hanno messo in difficoltà, abbiamo sofferto, abbiamo fatto molti errori tecnici, loro ci aggredivano e recuperavano palla e avevano campo aperto. Nel secondo tempo siamo andati bene, ci è mancato solo il gol. Peccato aver chiuso con una sconfitta”. Sono le parole del ct azzurro Roberto Mancini alla Rai dopo il ko in amichevole con l’Austria per 2-0. “Il 3-4-3? Non è andato benissimo, abbiamo fatto poco pressing con gli attaccanti, anzi quasi nullo, nel primo tempo, quindi ci siamo trovati con la squadra troppo lunga e con troppi spazi. Abbiamo avuto grande difficoltà nel tenere la squadra corta ed andare a pressare. Abbiamo fatto male e questo purtroppo ci ha un po’ penalizzato, mentre nel secondo tempo ho visto un’ottima squadra che non ha fatto gol per poca precisione e sfortuna”, ha concluso Mancini.