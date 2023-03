Marzo 20, 2023

Firenze, 20 mar. – (Adnkronos) – “Retegui lo seguivamo da tempo, ha qualità ed è un ragazzo giovane. Non pensavamo dicesse di sì, abbiamo un po’ tergiversato e invece ha detto subito sì. La speranza è che possa essere importante, è un ragazzo sveglio e giovane”. Così il ct dell’Italia Roberto Mancini, in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano, in merito alla convocazione di Mateo Retegui.