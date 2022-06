Calcio: Mancini, ‘ripescaggio al Mondiale? Ho solo detto che se ci chiamano andiamo’

Giugno 3, 2022

Firenze, 3 giu. – (Adnkronos) – “Io ho detto che se ci dovessero ripescare andiamo… Ma non so le motivazioni, non ho parlato di possibilità”. Lo dice il ct della nazionale Roberto Mancini in merito alla remota possibilità di ripescaggio degli azzurri al mondiale di Qatar 2022. “Sono cose che si sono viste poche volte, ma io ho solo detto che se ci ripescano ci andiamo -aggiunge Mancini in conferenza stampa da Coverciano alla vigilia del match di Nations League contro la Germania-. Se ci ripescano, per un motivo che non so quale sia, ho detto che ci andiamo visto che siamo la migliore squadra del ranking tra le non qualificate”.