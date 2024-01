Calcio: manovra stipendi, procuratore generale Taucer respingere ricorso Agnelli

Gennaio 19, 2024

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “La memoria presentata dalla Figc è per noi condivisibile, dunque la nostra posizione è di ritenere il respingimento del ricorso”. Queste le parole di Ugo Taucer, procuratore generale dello sport, nel corso dell’udienza per il ricorso presentato da Andrea Agnelli in merito alla sentenza della Corte federale d’appello sulla ‘manovra stipendi’ che ha portato l’ex presidente bianconero alla condanna di dieci mesi di inibizione.