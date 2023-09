Calcio: ManUnited, Antony in concedo per difendersi da accuse di violenza

Settembre 10, 2023

Manchester, 10 set. (Adnkronos) – All’ala del Manchester United Antony è stato concesso un congedo per rispondere alle accuse di violenza nei confronti di alcune donne mosse contro di lui. Il 23enne all’inizio di questa settimana è stato escluso dalla squadra del Brasile dopo le accuse di aggressione fisica ripetute da gennaio nei confronti della sua ex fidanzata Gabriela Cavallin, su cui sta indagando la polizia e che lui nega. Lo United ha concordato con il giocatore di stare lontano dal club per concentrarsi sulla difesa. Antony non è stato arrestato né accusato e afferma che collaborerà con la polizia per dimostrare la sua innocenza. Lo United, appena reduce dall’uscita di Mason Greenwood dal club, ha dichiarato in un comunicato: “Il Manchester United riconosce le accuse mosse contro Antony. I giocatori che non hanno partecipato alle partite internazionali torneranno ad allenarsi lunedì. Tuttavia, è stato concordato con Antony che ritarderà il suo ritorno fino a nuovo avviso per rispondere alle accuse”.

“Come club condanniamo atti di violenza e abusi. Riconosciamo l’importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e riconosciamo l’impatto che queste accuse hanno sui sopravvissuti agli abusi”, spiega lo United, che non ha sospeso Antony, ma continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, con Erik ten Hag consultato sulla decisione. Antony rimarrà a stipendio pieno e spera di tornare al club il prima possibile. “Ho concordato con il Manchester United di prendermi un periodo di assenza mentre affronterò le accuse mosse contro di me”, ha dichiarato in un comunicato. “Questa è stata una decisione reciproca per evitare distrazioni ai miei compagni di squadra e inutili polemiche per il club. Voglio ribadire la mia innocenza per le cose di cui sono stato accusato e coopererò pienamente con la polizia per aiutarli a raggiungere la verità. Non vedo l’ora di tornare a giocare il prima possibile”.