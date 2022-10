Calcio: Maradona jr., ‘Spalletti top player, papà sarebbe orgoglioso di questo Napoli’

Ottobre 10, 2022

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Il Napoli è una squadra forte che impone il suo gioco e il suo ritmo dopo aver perso tanti giocatori importanti in estate. E sta giocando meglio rispetto all’anno scorso. Sì, questa squadra può arrivare fino in fondo. Papà sarebbe stato orgoglioso di questi ragazzi e di come gioca questa squadrai”. Lo ha detto Diego Armando Maradona Jr, figlio del Pibe de Oro, a margine della cerimonia di consegna dei Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici al Salone d’Onore del Coni. “Battere in quel modo il Liverpool e poi l’Ajax è qualcosa di incredibile -ha aggiunto-. Il vero top player di questa squadra è Luciano Spalletti, un allenatore che riesce sempre a entrare nella testa dei giocatori. Il simbolo della squadra è Simeone, che ha aspettato tutta l’estate per venire a Napoli e accetta di stare fuori, ma quando entra da tutto”.