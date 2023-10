Calcio: Marcolini (ct Malta), ‘gli italiani nelle difficoltà danno il meglio, noi ce la giocheremo’

Ottobre 13, 2023

Bari, 13 ott. – (Adnkronos) – “Sono notizie che destabilizzano il movimento. In questi casi credo che, per chi come vive all’estero, sia giusto fare un passo indietro e capire bene cosa succede e cosa accadrà in futuro. Io mi limito a osservare da lontano sperando possa essere il meno doloroso possibile”. Così il ct di Malta Miche Marcolini, alla vigilia del match con l’Italia, sul caos scommesse scoppiato ieri con la notifica a Coverciano degli atti di indagine a Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. “La ludopatia credo sia un problema a prescindere dal lavoro che uno fa -prosegue il ct di Malta a Sky Sport-. Si parla di una malattia riconosciuta, può riguardare un calciatore o qualsiasi altra attività. È un problema grave, se c’è va curato”.

Sul match di domani Marcolini non crede in ripercussioni negative per gli azzurri. “Di solito noi italiani nelle difficoltà diamo il meglio. Sicuramente sono notizie che non aiutano a preparare al meglio una gara di qualificazione. Quando gli italiani si trovano di fronte a un momento che sembra difficile da superare, noi reagiamo e diamo il meglio. L’abbiamo visto ai Mondiali, agli Europei… Non avevamo vinto da favoriti. Affrontiamo una squadra che non vive un momento particolarmente bello, ma è sempre una delle migliori d’Europa e del mondo. Noi proveremo a creare più minacce possibili dando oltre il 100%. Siamo qui e ce la giochiamo”.

“Stiamo bene, siamo un po’ la cenerentola del gruppo e la classifica lo dimostra. Ci sono tre squadre a 7 punti, c’è grande battaglia per il 2° posto perché l’Inghilterra sembra distante da tutti. Malta è una Nazionale che sta crescendo, che cerca di fare passi avanti. Siamo consapevoli del gap con l’Italia, ma cercheremo di mettere in campo tutta l’energia e l’organizzazione possibile”, conclude Marcolini.