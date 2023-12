Calcio: ‘Marione’ Corsi, ‘nuova radio Roma? Sono gli stessi di Tele Radio Stereo, vado avanti come sempre’

Dicembre 2, 2023

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – “Non si tratta di una nuova radio sulla Roma questa che nascerà l’8 gennaio ma sono gli stessi che lavoravano a Tele Radio Stereo che si spostano in questa nuova realtà, evidentemente non si trovavano più bene e hanno deciso di cambiare, mi pare pure giusto. A me lascia del tutto indifferente, sono 32 anni che parlo di Roma alla radio e continuerò come ho sempre fatto”. Così all’Adnkronos Mario Corsi sulla nuova radio giallorossa lanciata da Stefano Bandecchi, pronta ad andare ‘on air’ sulla frequenza 88.100 all’inizio del 2024, a ridosso di Roma-Atalanta che si giocherà il 7 gennaio all’Olimpico. Di Corsi, meglio conosciuto come ‘Marione’, conduttore radiofonico noto a tutti i tifosi giallorossi e attualmente in forza a Centro Suono Sport, si è parlato per un suo possibile approdo a Tele Radio Stereo, interessata a cercare sostituti. “Io non ne ho idea, stamattina ero al mare e mi hanno cercato in tanti per dirmi se lasciavo Centro Suono Sport ma io non ne so niente”, aggiunge Corsi.