Calcio: Marotta, ‘Juve favorita nel lungo periodo perché non partecipa alle Coppe Europee’

Novembre 21, 2023

Milano, 21 nov. – (Adnkronos) – “La partita con la Juventus rappresenta il Derby d’Italia, come tale va collocata. Siamo in una fase interlocutoria del campionato, non credo sia determinante il risultato. Dico che la Juventus è favorita nel medio-lungo periodo, il fatto di non partecipare alle competizioni europee le dà la possibilità di pianificare meglio gli allenamenti e di avere meno stress agonistico, quindi meno infortuni. Di conseguenza un vantaggio c’è, ma partecipare a manifestazioni come la Champions dà una carica ulteriore ai nostri giocatori”. Così l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta a margine dell’evento Dla Piper Sport Forum ‘La nuova sfida del calcio’ in corso di svolgimento a San Siro.