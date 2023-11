Calcio: Marotta, ‘non è vero che Scamacca abbia preferito l’Atalanta, ci siamo tirati indietro’

Novembre 4, 2023

Bergamo, 4 nov. – (Adnkronos) – “Sono stati fatti tanti sondaggi, con tanti profili, tra cui Scamacca per costruire un reparto offensivo che avesse quattro elementi di qualità, visti i tanti impegni. Ci siamo tirati indietro perché non c’erano le condizioni, quando si dice che Scamacca ha scelto l’Atalanta rifiutando l’Inter non è vero, perché anche noi, quando ha legittimamente deciso di aprire una discussione con l’Atalanta, non eravamo neanche più nella sintonia di poter continuare una negoziazione, per cui ha fatto una scelta rispettabilissima e noi siamo andati su altri profili”. Così l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, al microfono di Dazn, prima del match con l’Atalanta. Marotta parla poi del rinnovo di Lautaro Martinez.

“Non è una tempistica breve. Rinegoziare i contratti non è una priorità. Al tempo giusto speriamo per lui e per altri giocatori annunciare il prolungamento di contratto. Lautaro è un ragazzo molto maturo, professionista serio. Sa che l’Inter può dargli quella certezza che stava cercando. E’ anche capitano dell’Inter, è motivo di vanto e orgoglio. La speranza è che possa rimanere come simbolo. Poi in futuro non si può prevedere nulla ma le ambizioni sono quelle di proseguire a lungo la sua avventura con noi e noi siamo contenti di questo”.

Sul possibile ingaggio in estate di Piotr Zielinski, l’ad nerazzurro dice. “Quando giocatori bravi sono in scadenza, vengono accostati a tante squadre, anche l’Inter. Non c’è alcun approccio, Ausilio e Baccin hanno tanti nominativi sul taccuino, faremo le nostre valutazioni al momento giusto. Saranno lui e il Napoli a decidere, il rapporto è tra loro”.