Aprile 1, 2023

Milano, 1 apr. – (Adnkronos) – “I tifosi possono stare tranquilli, come ben sapete c’è la volontà dei giocatori di rimanere nel club e quando è così tutto è in discesa”. Lo dice l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta in merito ai rinnovi di Alessandro Bastoni e André Onana. “In questo momento però abbiamo chiesto ai giocatori e a tutta la squadra di concentrarsi su questo mese”, aggiunge Marotta nel pre-partita di Inter-Fiorentina.