Calcio: Marotta, ‘Skriniar? Non si può essere capitano senza amore verso il club’

Febbraio 9, 2023

Milano, 9 feb. – (Adnkronos) – “Dentro la fascia da capitano ci sono dei valori come l’appartenenza e l’amore per il club che devono essere recepiti da chi la porta. Se uno questi valori non li recepisce, non può essere candidato a portarla”. Lo dice l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta in merito alla vicenda di Milan Skriniar che ha rifiutato il rinnovo del contratto con il club nerazzurro per legarsi da luglio al Psg e si è visto togliere la fascia da capitano. “Appartenenza e amore per il club, insieme a tutto un insieme di altre situazioni, sono fondamentali per essere buoni capitani”, aggiunge Marotta alla presentazione del libro “Società sportiva 2030” a Milano.