Calcio: Marotta, ‘stop al decreto crescita è una sconfitta per il mondo dello sport’

Gennaio 8, 2024

Milano, 8 gen. – (Adnkronos) – “Abolizione Decreto Crescita? Mi ero già espresso e lo riconfermo, poteva essere utilizzato con criteri applicativi differenti rispetto a quelli in uso oggi, ma sicuramente l’eliminazione rappresenta una sconfitta per il mondo dello sport”. Così l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta a margine dell’Assemblea di Lega Serie A a Milano. “Così facendo il livello competitivo delle nostre squadre decresce. Il fatto che vengano intaccati i vivai è un falso problema, non esiste”, aggiunge Marotta.