Calcio: Marotta, ‘vittoria sul Milan merito di Inzaghi, penso che resterà’

Maggio 11, 2023

Milano, 11 mag. – (Adnkronos) – “Inzaghi aveva preparato la gara molto bene, questo exploit è merito suo. Ora non ci sediamo perché sappiamo che ci sono ancora novanta minuti da giocare. Nel calcio ho visto situazioni ribaltate, dovremo avere determinazione e forza di giocare il ritorno come se fosse la prima gara”. Lo dice l’ammnistratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, ospite dell’evento “Il Foglio sportivo a San Siro”, in merito alla vittoria di ieri sera per 2-0 sul Milan nella semifinale d’andata di Champions League. “Penso che anche l’anno prossimo sarà l’allenatore dell’Inter -aggiunge l’ad nerazzurro-. Le valutazioni non si fanno su un episodio o su una gara, ma sul modo di lavorare e sulla professionalità. C’è un piccolo neo, ma non solo per l’Inter, di non essere stati protagonisti in campionato, dove il Napoli ha fatto una cavalcata straordinaria. Noi siamo stati solo spettatori, per il resto la stagione è positiva”.

Ieri sera protagonisti Dzeko e Mkhitaryan, due calciatori arrivati a parametro zero: “E’ un modello che abbiamo assunto nell’obiettivo di sostenibilità. Con Ausilio e Baccin siamo andati alla ricerca dei profili che non costavano niente, ma rappresentavano giocatori di valore, mi riferisco anche a Onana, Acerbi e Darmian. Tanti elementi che non hanno inciso dal punto di vista economico”. Infine Marotta toglie il portiere André Onana dal mercato. “Non abbiamo avuto nessuna offerta, in più Onana è contento di stare qua. Oggi è difficile fare una pianificazione futura anche perché già da qualche tempo la volontà dei giocatori è determinante. Comunque l’Inter non ha intenzione di metterlo sul mercato”.