Calcio: Marotta, ‘Zhang vuole rimanere, ha fatto grandi investimenti, Inter società solida’

Novembre 21, 2023

Milano, 21 nov. – (Adnkronos) – “Io ho un confronto quasi quotidiano con il presidente, che è molto attento alla nostra storia e al nostro presente, oltre al fatto di poter dare anche lui da lontano un contributo importante nella gestione quotidiana. Posso garantirvi che è un grande appassionato, che ha voglia di rimanere e non ci sono sintomi particolari in questo momento che depongono sfavorevolmente”. Così l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta a margine dell’evento Dla Piper Sport Forum ‘La nuova sfida del calcio’ in corso di svolgimento a San Siro. “Siamo molto contenti di lavorare con lui e con la famiglia Zhang perché ha profuso consistenti investimenti negli ultimi 5-6 anni. Siamo una società solida, vogliamo cercare di dare ai nostri tifosi delle soddisfazioni come successo in questi anni”, aggiunge l’ad nerazzurro.