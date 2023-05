Calcio: Mascherano, ‘il Psg e i suoi tifosi si pentiranno di aver trattato Messi così’

Maggio 6, 2023

Buenos Aires, 6 mag. -(Adnkronos) – “Tra qualche anno il Psg si pentirà di aver trattato così Messi. Qualsiasi squadra al mondo farebbe tutto ciò che è in suo potere per averlo anche solo per cinque minuti, mentre a Parigi invece di apprezzarlo i tifosi hanno trascorso due anni a criticarlo”. L’allenatore dell’Argentina Under20, Javier Mascherano, nel corso di un’intervista a D-Sports si schiera con l’ex compagno di squadra al Barcellona Lionel Messi nella querelle tra quest’ultimo e il club parigino.